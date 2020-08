Ora la Marina Militare Italiana si dà al ballo: ammiraglio Capo di Stato Maggiore Cavo Dragone cosa sta facendo?

Taranto – Nella caserma della Marina Militare di Taranto è stato girati un video che impazza su Youtube che riprende Allievi Sottufficiali che ballano sotto la guida di una donna comandante alla cerimonia del Giuramento. Roba mai vista e non è un caso se i nostri confini marittimi sono violati ogni giorno, perché la nostra gloriosa Marina Militare, dopo questa miserabile esibizione, dimostra di non esistere più, abbiamo toccato il fondo e non si può umiliare la divisa in questo modo. Il video è stato messo su Youtube e la notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, dal Tempo di Roma e da altre testate nazionali. I marinai, in divisa e in formazione da parata, hanno dato vita ad uno show che imbarazza il Ministero della Difesa Il sottofondo è la musica di Jerusalema, popolarissima su Tik Tok. La prima che si scatena è la comandante del plotone che dà il ritmo a tutto il gruppo: tacco e punta. Qualcuno registra e il video della goliardata finisce su YouTube. Non smettete di scandalizzarvi per quello che accade perché la prima cosa che vogliono toglierci è la capacità di scandalizzarci. L’obiettivo è normalizzare il degrado, che sia morale, sociale o territoriale. Ora ci arriva una nota dalla Marina Militare che ci informa del fatto che sono in corso accertamenti per verificare “la veridicità o meno del video che impazza sui social e verificare la provenienza di quella che potrebbe essere una goliardata sfuggita di mano a qualcuno. Incerti – per la nostra povera Marina – anche il luogo e il periodo in cui è stato girato, sicuramente non lontano nel tempo considerata la canzone scelta per la coreografia, di recente pubblicazione”. Però stavolta, caro il nostro ammiraglio capo di stato maggiore Giuseppe Cavo Dragone che, da quando si è insediato nella massima carica della nostra gloriosa Marina Militare ne ha fatte vedere di tutti i colori, dal mancato intervento sulle vedette tunisine nelle nostre acque territoriali, alla mancata gestione dei migranti che è ormai fuori controllo, all’utilizzo di navi militari come taxi del Mediterraneo, ci deve una spiegazione perché non è possibile che un centinaio di marinai, al comando di una donna colta da pazzia isterica che è, ahinoi, la comandante di quella sciagurata compagnia di pazzi, al Giuramento, che è il momento simbolico più importante e commovente della vita di un Marinaio Italiano degno di questo nome, si mettano a ballare al suono di una musica pop. Ma stiamo scherzando o ci si vuole raccontare, come tentano goffamente gli alti gradi della povera Marina Militare Italiana, che potrebbe trattarsi di una messinscena? E allora, anche se fosse, chi gliele ha date le divise, le armi, le sciabole. E il piazzale di che caserma è? Ma stiamo scherzando o cosa?

Intanto si viene a sapere che la comandante è stata trasferita immediatamente a La Spezia e procedimento disciplinare avviato: sono queste le conseguenze a cui è andata incontro un’ufficiale della Marina Militare che, durante l’alzabandiera, ha coreografato il brano musicale Jerusalema, da qualche settimana tra le hit più suonate dell’estate. La tenente di vascello prima si è esibita in passi di danza davanti al plotone. Poi, seguita da tutti i militari presenti ha guidato la coreografia nel piazzale della caserma. Il tutto al termine della cerimonia di giuramento che si è tenuta alla scuola Sottoufficiali della Marina Militare di Taranto.

Il video, partito probabilmente da una chat, è stato pubblicato su Youtube e le conseguenze sono arrivate subito: i vertici della Marina hanno avviato un procedimento disciplinare per valutare il comportamento di tutti i militari coinvolti.