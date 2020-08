Settantacinquenne cuneese trovato cadavere a Entracque, in frazione San Germano

Entracque – Intervento dei vigili del fuoco a Entracque, in frazione San Giacomo, nel cuneese, ieri pomeriggio per il recupero di un corpo.

Stando alle poche informazioni attualmente disponibili, un uomo di origine straniera impegnato a scattare delle fotografie avrebbe notato il corpo di un uomo riverso in un campo con dell’acqua e avrebbe dato l’allarme.

L’uomo era privo di documenti personali e aveva vicino a sé degli attrezzi da lavoro. Sarebbe stato successivamente riconosciuto da un residente della frazione: si tratta di un cuneese di 75 anni, che si trovava al lavoro in una centralina idroelettrica. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Entracque.

Sul posto la squadra di Cuneo con i SAF e i carabinieri, oltre ovviamente all’emergenza sanitaria.