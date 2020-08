Alla presidenza della Commissione Affari Europei, che deve gestire i finanziamenti miliardari che aspettiamo, hanno messo un chitarrista dilettante con la terza media

di Andrea Guenna – La Fondazione Einaudi ci ha etichettati come Liberal, ed è vero, ma essere liberal vuol dire soprattutto sapere quello che si fa e fare quello che si sa, come amava ripetere il pragmatico Luigi Einaudi. E da Liberal quali siamo, ci stupiamo per la nomina a presidente della commissione Affari Europei della Camera dei Deputati di Sergio Battelli, un bravo ragazzo di Genova, 37 anni, titolo di studio terza media. Genovese e semianalfabeta è un po’ poco per occupare tale carica, almeno agli occhi di un contribuente mandrogno. Per di più il Battelli è un Grillino, il che non è certo un titolo di merito, sempre agli occhi di un mandrogno. Gli è che digerire in una sola giornata le danze negroidi alla Scuola Sottufficiali della Marina Militare Italiana, l’africano che piscia davanti ad una chiesa, un zeneise ignorante alla presidenza di una delle commissioni parlamentari più importanti è un po’ troppo.

Mi serve un bel bicchiere di Calvados.