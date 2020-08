Achtung! Un focolaio di Coronavirus a Vercelli

Vercelli – Quasi la metà dei nuovi contagiati da Covid19 in Piemonte sono a Vercelli. Sono 37 i nuovi contagiati nella nostra regione, di cui diciotto sono di Vercelli, dove in un giorno il numero dei malati è passato da 1.365 a 1.383. Diversi casi hanno riguardato la comunità dominicana del capoluogo. Sono scattati subito i protocolli del caso con l’isolamento dei positivi. L’indagine epidemiologica sta cercando di tracciare la mappa del contagio. Sembra che tutto sia partito in ambito familiare dopo il rientro di un ragazzo da Santo Domingo. Il volo con cui è rientrato avrebbe avuto a bordo persone risultate positive nelle scorse settimane. Il sindaco Andrea Corsaro a titolo precauzionale e per evitare ogni possibile rischio, ha deciso di annullare lo spettacolo di questa sera alle 21:30 in piazza Cavour con il tributo a Jovanotti.