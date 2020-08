Da Testimoni di Geova: congressi in streaming

Alessandria – Questa estate oltre 14 milioni di persone, in circa 240 paesi del mondo, assisteranno al congresso annuale “rallegratevi sempre”, di cui 21.000 in tutto il Piemonte.

A causa della pandemia di Covid19, per la prima volta nella loro storia i Testimoni di Geova presenzieranno da spettatori all’evento in streaming, collegandosi al sito www.jw.org, durante i mesi di luglio e agosto.

“Per quanto desideriamo fortemente stare insieme, la vita è troppo preziosa perché si debba metterla in pericolo”, ha detto Alberto Bertone, portavoce locale della congregazione.

Secondo Christian Di Blasio, direttore dell’ufficio stampa nazionale, “il congresso di quest’anno pone l’accento sull’unità della nostra famiglia internazionale e sulla gioia che si può provare nonostante si viva in una situazione in cui dominano stress e angoscia”.

Il programma risponderà ad alcune domande:

Che cos’è la vera gioia? Come si può coltivare la gioia in famiglia, sul luogo di lavoro o a scuola? Come conservare la serenità in un contesto d’incertezza e inquietudine?

Uno dei momenti clou del programma sarà la proiezione di un film sulla vita del personaggio biblico di Neemia.