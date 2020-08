Il trattore si ribalta sull’anziano agricoltore al volante senza lasciargli scampo

Castagnole Lanze – Un uomo di 80 anni è morto schiacciato dal suo trattore ieri mattina verso le nove mentre stava lavorando col figlio nel suo vigneto di frazione Santa Maria di Castagnole Lanze. Si tratta di Giovanni Giordano residente a Castagnole Lanze, il quale, mentre era alla guida del mezzo intento a riportare terra per consolidare alcuni filari, per motivi in corso di accertamento, lungo una discesa ripida ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato schiacciandolo a terra. Il figlio ha subito tentato di soccorrerlo, aiutato da vicini di casa, ma sin dai primi istanti si è capito che non c’era più nulla da fare. Sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano agricoltore. Per liberare il corpo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Asti. Sul posto anche i carabinieri di Castagnole Lanze e i tecnici Spresal dell’Asl di Asti. Giovanni Giordano lascia moglie e tre figli, tra cui Emmanuele, giocatore nella squadra di balon di Castagnole.