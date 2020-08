Ladro in fuga vola dal secondo piano e muore sul colpo, si cerca il complice

Santhià – I fatti risalgono a giovedì sera. Due ladri erano entrati dalla porta finestra e stavano cercando qualcosa come una cassetta di sicurezza o una cassaforte. Il trambusto dovuto al fatto che i due stavano spostando i mobili nell’appartamento al secondo piano di un palazzo in via Tagliamento 13 dove abita un bosniaco che in quel momento non c’era, ha destato l’attenzione dei vicini per cui qualcuno ha chiamato i carabinieri. All’arrivo della pattuglia i due sono scappati: uno si è calato dalla grondaia ed è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è caduto dal balcone sfracellandosi al suolo da un’altezza di circa otto metri. Per lui non c’è stato niente da fare e, all’arrivo dei sanitari della squadra del 118, il tentativo di rianimarlo è stato inutile. Si tratta di un albanese di 41 anni domiciliato ad Asti, irregolare in Italia e con diversi precedenti specifici per furto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe appoggiato, sporgendosi, alla balaustra del balcone dell’appartamento che stava svaligiando. Ma la struttura sotto il suo peso ha ceduto e lui è precipitato nel vuoto battendo la testa sull’asfalto.