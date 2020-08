Senegalese parcheggiatore abusivo denunciato dalla questura

Alessandria – Nella mattinata di ieri, il personale della Squadra Volanti della Questura di Alessandria, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, ha denunciato un cittadino senegalese di trentun anni, in quanto trovato intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo all’interno di Piazzale Berlinguer. Il soggetto risultava essere gravato anche da un provvedimento di foglio di via obbligatorio da questo Comune emesso dal Questore di Alessandria, e pertanto veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per essere deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione di predetto provvedimento. Al soggetto è stato, altresì sequestrato il denaro provento dell’attività illecita di parcheggiatore abusivo.