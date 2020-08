Da Provincia di Alessandria: protezione civile Alessandria rafforza la sua presenza e si struttura maggiormente

Giornata memorabile per la Protezione civile alessandrina. La scorsa settimana a Palazzo Ghillini, alla presenza del Presidente della Provincia di Alessandria e dell’Assessore della Regione Piemonte alla Protezione civile, i Presidenti e i referenti delegati dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Città di Acqui Terme, del Gruppo Ranger di Arquata Scrivia, del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Tortona e del Gruppo di Rivalta Bormida hanno sottoscritto l’adesione all’Associazione Coordinamento Territoriale del volontariato di Protezione Civile di Alessandria, presieduto da Andrea Morchio.

Viene così integrata la copertura territoriale del volontariato di protezione civile aderente al Coordinamento, acquisendo importanti risorse umane e di conoscenza del territorio.

Nel manifestare apprezzamento per questa nuova adesione al coordinamento territoriale, il Presidente della Provincia di Alessandria ha voluto ringraziare i volontari che si sono prodigati in questo periodo nel fronteggiare sia l’emergenza epidemiologica degli scorsi mesi sia il nubifragio che l’1 e 2 agosto ha colpito parte dell’alessandrino.

L’Assessore regionale alla Protezione civile ha evidenziato come con questi nuovi ingressi del volontariato organizzato nell’Associazione Coordinamento Territoriale del volontariato di Protezione Civile di Alessandria si stia procedendo a strutturare maggiormente il volontariato di Protezione Civile convenzionato con la Regione Piemonte. L’Assessore ha inoltre manifestato apprezzamento nei confronti della Provincia di Alessandria che attraverso il proprio Comitato di Coordinamento delle Associazioni di volontariato protezione civile della Provincia Alessandria continua a favorire la formazione dei volontari, mantenendone la rappresentanza territoriale, soprattutto a favore delle Associazioni e dei Gruppi più piccoli.

Il Presidente dell’Associazione del Coordinamento territoriale, Andrea Morchio e il Coordinatore Provinciale della Protezione Civile e Presidente del Comitato di Alessandria Marco Bologna (nella foto) hanno evidenziato come con i nuovi accessi al Coordinamento di queste quattro nuove organizzazioni si sia arricchita la famiglia del volontariato alessandrino.