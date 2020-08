Due class action contro Autostrade Spa per i gravi disservizi causa cantieri

Alessandria – Le lunghe code in autostrada, causate dai molti cantieri aperti, delle settimane scorse, con la complicazione di molti incidenti stradali con qualche morto, sono il cocktail esplosivo che ha fatto perdere la pazienza agli automobilisti nostrani che si sono riuniti in due class action con cui trascineranno il gestore Autostrade Spa in tribunale. I più colpiti dai gravi disagi sono stati i pendolari che ogni giorno si spostano in autostrada verso Genova da ovadese e Valle Stura e che, per mesi, sono rimasti intrappolati. A questo proposito il neonato gruppo Viabilità Valli Stura e Orba, costituito spontaneamente da alcuni cittadini, ha già raccolto 110 adesioni ed è pronto a dare battaglia legale. Una volta presentate le due class action annunciate, di cui una riguarda Ovada, occorreranno circa 90 giorni per sapere se saranno state accolte. In caso di riscontro positivo, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sarà possibile aderire direttamente attraverso gli organi preposti. Negli ultimi giorni, complice anche il weekend di esodo agostano, si è arrivati fino a 5 chilometri di coda, per i cantieri. Senza contare le ripetute chiusure notturne del tratto tra Ovada e Voltri, in entrambe le direzioni, che rendono inevitabile il viaggio della vecchia e pericolosa ex statale 456 del Turchino.