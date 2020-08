I voucher turistici premiano le colline astigiane

Asti – È già record di presenze e prenotazioni turistiche nel Monferrato astigiano. Il voucher turistico “quattro per uno” funziona. Infatti chi sceglie Monferrato, Langhe, Roero, o la montagna piemontese come meta di vacanza, acquistando una sola notte ha diritto ad un soggiorno di 4 giorni e tre notti, con la seconda notte pagata dalla Regione e la terza omaggio da parte della struttura turistica. Si calcola che, a circa un mese dalla promozione, siano circa 700 i voucher venduti dal Consorzio Sistema Monferrato. Mentre, oltre ogni più rosea previsione, sono già oltre 1.300 i turisti in più che hanno prenotato e si prevede che saranno circa 4.000 le presenze turistiche in più tra le nostre colline. La gestione è on line: tutto a portata di click su www.monferratontour.it.