Caos a Voghera: mentre il sindaco (Forza Italia) annuncia il suo appoggio al candidato Affronti al fianco del Pd, l’assessora Azzaretti torna in giunta

Marina Azzaretti già al lavoro. L’assessora incontra la presidente della Consulta ”sociale”

Voghera (da Vogheranews.it) – Si è tenuto sabato mattina il primo incontro tra il neo Assessore a famiglia, politiche sociali e volontariato Marina Azzaretti (che ha preso il posto di Simona Vigilio, allontana dalla Giunta nell’ambito della guerra scoppiata all’interno di Forza Italia) la Presidente della Consulta per i problemi sociali Costantina Marzano. L’assessora, che Azzaretti si è subito messa all’opera per approfondire la conoscenza delle esigenze e delle progettualità delle Associazioni che ne fanno parte, ha a lungo affrontato con la Presidente della Consulta gli aspetti salienti dell’operato recentemente svolto dai volontari, in particolare in riferimento all’emergenza covid e alle nuove richieste d’aiuto della città in questo periodo. Si è convenuto di indire a stretto giro una assemblea generale della Consulta per delineare linee guida condivise per il futuro con una attenzione particolare alle nuove criticità che potrebbero presentarsi con l’inizio dell’anno scolastico e fornire i servizi più idonei a sostegno delle famiglie e dei giovani. Ed anche per valutare nuove progettualità inclusive, sulla disabilità e sulle nuove fragilità, e sulle iniziative di sostegno più funzionali da attivare come Amministrazione Comunale alle Associazioni di volontariato affinché possano essere messe nelle condizioni migliori per garantire un servizio coerente ai loro obiettivi. L’Assessora Azzaretti così commenta l’esito dell’incontro: “Ho voluto già questo primo incontro per entrare subito nell’operatività. Il mondo del volontariato a Voghera è importante e sarà mio impegno far sì che le associazioni possano operare al meglio per dare sempre una risposta e il necessario sostegno a tutti i nostri concittadini in difficoltà’’.

Da parte sua la Presidente Marzano commenta: “Ringrazio la dottoressa Azzaretti per la sollecita attenzione. Sono soddisfatta dell’esito di questo primo incontro che sicuramente ci darà la possibilità di svolgere il nostro impegno nell’interesse del bene comune”.

Nello screenshot il sorridente sindaco di Voghera Barbieri (Forza Italia) che ha concesso un’intervista ai colleghi di Vogheranews.it in cui prova a spiegare l’incomprensibile e repentina migrazione da Forza Italia alla coalizione che appoggia l’Udc Affronti, guidata dal Pd. Boh, saranno gli effetti del Bonarda, o di qualcos’altro…