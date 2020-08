Gioele: a Caronia ricerche senza sosta

Messina – Dopo il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi (nel fotomontaggio col marito) Disc Jockey torinese di 43 anni, trovato sabato pomeriggio dai Vigili del Fuoco nei boschi di Caronia. A confermare l’identità della Dj scomparsa sei giorni fa con il figlio Gioele di 4 anni sono stati gli effetti personali che la donna aveva con sè. In particolare la fede, le collane e le scarpe. Lunedì 3 agosto la donna scompare insieme al figlio Gioele, di 4 anni. Al marito, anche lui musicista, dice che sarebbe uscita con il bambino per andare in un centro commerciale di Milazzo. Percorre invece l’autostrada in direzione Palermo, tampona un furgoncino e lascia l’auto in una piazzola di sosta, per poi scomparire. Il corpo viene ritrovato l’8 agosto. Proseguono adesso le ricerche del figlio Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì insieme alla madre dopo un incidente sulla A20. Al lavoro vigili del fuoco, protezione civile, polizia, finanza, carabinieri con unità cinofile e droni. I soccorritori stanno setacciando anche pozzi o casolari disabitati nella zona di Palermo. Tra oggi e domani sarà eseguita l’autopsia sul cadavere della madre per scoprire le cause della morte. Diverse le piste che seguono gli investigatori: dal suicidio, all’incidente fino all’omicidio-suicidio.