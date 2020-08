Migranti: un viaggio senza ritorno (Video)

Nell’intervista alla mediatrice culturale si viene a sapere la verità, o una verità, e cioè che molti migranti a casa loro sono benestanti. Investono i soldi di famiglia per venire in Italia a diventare ricchi, come promesso dagli scafisti che ormai li vanno a cercare casa per casa.

“Sono migranti economici, vengono portati qua con tanto inganno credono ci sia lavoro …quando si accorgono che non è così, non sanno più come tornare a casa, visto i soldi investiti dalle loro famiglie. Sono una bomba ad orologeria”, questa la confessione choc dell’operatrice africana di una coop che fa business con l’accoglienza.