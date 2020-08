Emergenza cellulari, in montagna non prendono

Cuneo – In 212 località montane piemontesi telefonare col cellulare è impossibile. Il fenomeno interessa un po’ tutt’Italia con 1.200 paesi isolati, ma il Piemonte è la regione dove il fenomeno è più grave. Il problema è ricorrente – ma non serio come quest’anno – e a nulla sono valse le rimostranze dei sindaci nei confronti dei gestori. Le conseguenze di questo disservizio possono essere drammatiche come nel caso di quel pensionato di Piasco che è morto d’infarto in alta Valle Po, mentre era in gita con un amico. Il Soccorso alpino aveva ricevuto l’allarme dall’app Georesq che ha segnalato il Gps dei due uomini e l’operatore ha provato a contattare al telefono l’utente, ma la rete non bastava alla chiamata, così sono stati mobilitati una squadra via terra e l’elicottero 118. Ma per l’anziano escursionista ormai non c’era più niente da fare. Era passato troppo tempo.