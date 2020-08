Per la trattativa “Ex Ilva” scende in campo Conte

Roma – Il premier Giuseppe Conte ha parlato del negoziato “Ex Ilva” a Ceglie Messapica in un incontro, a margine di un evento politico, con l’associazione Genitori Tarantini, tra i sottoscrittori della lettera inviata e firmata da oltre 5.000 cittadini e 54 associazioni per chiedere la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva.

“Il governo – ha detto il premier in un video – ha iniziato un duro negoziato con coloro che all’esito di una procedura di evidenza pubblica già avviata erano stati individuati come gli aggiudicatari. Il governo – ha spiegato Conte – si è inserito in un percorso che era già seminato e ha cercato di mettere dei paletti per quanto riguarda la transizione energetica per cui si sta discutendo in questo momento con ArcelorMittal, proprio perché questa transizione energetica sia realizzata nel più breve tempo possibile. Addirittura – ha continuato Giuseppe Conte – questo governo si è esposto a tal punto da proporre ad ArcelorMittal un pieno coinvolgimento di una società partecipata dal pubblico, ovvero Invitalia”.

Tuttavia il problema energetico non è l’unico che affligge l’Ex Ilva, in quanto si è appreso che un incontro in videoconferenza sui pagamenti all’indotto sarebbe saltato per indisponibilità dell’ad Lucia Morselli, anche se l’azienda ha fatto sapere che sarebbe stata disponibile a partecipare con un altro dirigente. Era stato convocato dai sottosegretari Turco e Todde, con le aziende che continuano a rivendicare uno scaduto di circa 38 milioni di euro.

“Questo governo – ha concluso il presidente del consiglio – ci mette la faccia e addirittura è disponibile a entrare con una propria società perché siano garantite le condizioni di salute”.