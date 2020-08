Ci ha lasciati il Signor Stefano Pernigotti, benefattore, gentleman e industriale novese

Milano (Andrea Guenna) – Stefano Pernigotti, erede di una delle più note dinastie di industriali dolciari italiani, è mancato nella sua casa di Milano ieri pomeriggio verso le cinque e mezzo. Aveva 98 anni. Figlio del commendator Paolo, ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia nel 1966, dopo la morte del padre avvenuta per un infarto a Novi Ligure, la piccola città piemontese dove la famiglia ha sempre vissuto dopo il trasferimento da Carezzano, nel tortonese, avvenuto a metà del XIX secolo. Fondata nel 1860 dal nonno Stefano, suo omonimo, la ditta Pernigotti, con sede a Novi all’inizio dell’attuale Via Mazzini (prima del ponte della ferrovia), era poco più di una drogheria che produceva in proprio torrone e mostarda. Una ventina di dipendenti in tutto. Fu proprio il padre di Stefano, il commendator Paolo, negli anni trenta del secolo scorso a potenziarla, trasformandola in pochi anni, in una delle industrie dolciarie più importanti d’Italia, con due stabilimenti anche in Uruguay. Superata brillantemente la crisi mondiale del 1929, in virtù della fiducia che le banche – soprattutto una storica banca novese – avevano riposto in lui, nel 1935 Paolo acquistò la Sperlari di Cremona che diventerà uno dei marchi più prestigiosi nella produzione di caramelle grazie anche al “Cofanetto Sperlari” una lussuosa confezione regalo di caramelle, simile a quelle che, fino a quel momento, erano state usate per i cioccolatini. La Sperlari sarà venduta nel 1981 (l’anno dopo la tragica scomparsa dei due figli di Stefano) alla statunitense H.J. Heinz Company. Stefano Pernigotti, infatti, aveva mantenuto eccellenti rapporti professionali con gli Usa dove aveva vissuto, tra il 1960 ed il 1970, e dove aveva avuto modo di frequentare ambienti imprenditoriali soprattutto del settore dolciario. Nei primi anni sessanta del secolo scorso Stefano Pernigotti sposava Attilia Rivolta, appartenente ad un’altra dinastia di imprenditori, i Rivolta, titolari di una prestigiosa industria metalmeccanica, la Iso Rivolta di Bresso (Milano), attiva nell’immediato dopoguerra nel settore motociclistico e, dal 1952, produttrice di autoveicoli col marchio Iso Autoveicoli Spa. Dal 1962, entrata nel settore delle auto sportive col marchio Iso Rivolta, l’azienda era diventata famosa per la straordinaria Iso Grifo, vera dream car concorrente di Ferrari e Maserati. Stefano Pernigotti non aveva ancora cinquant’anni e si stava dimostrando un grande imprenditore, del padre commendator Paolo, benvoluto dai dipendenti che conosceva e stimava. Aveva idee innovative e, alla fine del 1970, acquisiva la Streglio azienda dolciaria torinese che, cinque anni dopo, sempre sotto la proprietà Pernigotti, introduceva sul mercato le “Gelées di Frutta”. Nel 1976 iniziava il rilancio della neo acquisita azienda torinese con la realizzazione di un nuovo stabilimento, all’avanguardia per contenuti tecnologici ed impiantistici, a None. Si tratta di uno stabilimento di 11.000 m², su un’area di 40.000 m², dove si realizza ancora oggi il ciclo della lavorazione del cioccolato partendo dalla tostatura delle fave di cacao.

Ma nel luglio del 1980 arriva la tragedia che segnerà la sua vita, la morte dei figli Paolo e Lorenzo, 17 e 13 anni (nella foto a lato con la mamma Attilia), in un drammatico incidente stradale avvenuto nei dintorni di Montevideo in Uruguay, dove si era trasferito con la famiglia per qualche mese in quanto c’erano due stabilimenti Pernigotti diretti dal cugino ingegner Queirolo. Mentre erano nell’auto di famiglia condotta dall’autista che perirà insieme a loro nello schianto, un camion che guidava contromano travolse l’auto e per loro non ci fu scampo. Questo tragico evento mise fine a quella che sarebbe stata la quinta generazione di Pernigotti. Oggi resta una statua nel cimitero di Novi Ligure coi due fratelli che si abbracciano, sorridendo felici. La morte dei due figli di Stefano e Attilia mette indirettamente fine anche all’azienda. Stefano, distrutto dal dolore e rimasto senza eredi, dopo anni di lavoro senza entusiasmo, decideva di vendere tutto alla Averna che poi, nel 1995, avrebbe a sua volta venduto alla turca Toksoz che avrebbe chiuso la Pernigotti Spa nel corso del 2019. Abbandonata per sempre l’attività imprenditoriale, Stefano Pernigotti a partire dalla seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, si dedicava totalmente al sociale. Con la moglie Attilia Rivolta dava infatti vita, nel cuore di Brera, a Milano, ad un centro di accoglienza e formazione di stranieri che porta il nome di Associazione San Marco 2000 – Comunità Attilia, Paolo e Lorenzo Pernigotti. Ma la tragedia non finiva per il signor Stefano, perché nel 2001 veniva a mancare l’adorata moglie Attilia che dal giorno della morte dei figli viveva in uno stato di inconsolabile depressione. La Città di Milano, per la sua attività di benefattrice e di assistenza, le ha dedicato una via.

Tuttavia il signor Stefano, come lo chiamavano tutti a Novi dove risiedeva per lunghi periodi dell’anno nella bella tenuta Lancellotta, tra Novi e Gavi, non si perse d’animo e, grazie anche ai molti e sinceri amici novesi e milanesi, continuava nella sua opera di carità ed assistenza. Stefano era un signore d’altri tempi, di cultura liberal, molto vicino alla gente, che lo stimava molto. I suoi dipendenti lo hanno sempre apprezzato per la generosità e le capacità imprenditoriali. Era un gentleman dell’industria, peccato che il destino l’abbia provato così duramente. La città di Novi si stringe in silenzio intorno al grande novese. Il sindaco Gianpaolo Cabella annuncia la presenza del Comune alla tumulazione nella tomba di famiglia: “Ci saremo per ricordare un uomo amato e per rendergli un omaggio non di circostanza” ha detto al cronista.

Alle Famiglie Pernigotti e Comi, va l’espressione del più profondo cordoglio mio personale e di tutta la redazione di Alessandria Oggi.