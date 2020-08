Arrestato consulente novarese per falsi rimborsi sanitari

Novara – C’è anche un consulente del lavoro che aveva studio a Novara in corso Risorgimento, fra i tre arrestati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria al termine dell’operazione “Ti rimborso”, con la quale si è scoperto un giro da 10 milioni di euro di prestazioni non dovute. Secondo gli inquirenti i tre arrestati attestavano con fatture false spese sanitarie mai sostenute utilizzate dai contribuenti per i rimborsi d’imposta durante la dichiarazione dei redditi. Le Fiamme Gialle hanno perquisito l’ufficio del consulente Eduardo Amaretti, 50 anni, attivo a Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Novara e Brescia che è finito ai domiciliari assieme a due complici, Cosimo Maria Vittorio Spanò, titolare del Caf-Unsic, e Massimiliano Morello, dipendente di una società che opera all’interno dello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria, ritenuto procacciatore di clienti. Devono rispondere di associazione a delinquere, emissione di fatture mediche inesistenti, dichiarazioni fiscali fraudolente e truffa ai danni dello Stato. A questo proposito il gip ha disposto il sequestro di 27 beni immobili (4 fabbricati e 23 terreni) e 8 veicoli, per un totale di circa 170.000 euro. Altri 700,000 euro sono stati sequestrati dai conti correnti di 157 loro clienti. Gli indagati sono complessivamente 208; fra loro un cliente di Amaretti residente nell’Astigiano. Sono ancora al vaglio le posizioni di altri clienti piemontesi. In base a quanto verificato nel corso dell’indagine, il 30 per cento dei rimborsi era dato come commissione ai tre arrestati, che in meno di dieci anni avrebbero incassato indebitamente 2 milioni di euro. Le indagini sono iniziate nel 2017 con la collaborazione della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria. Le prime fatture ritrovate risalgono al 2008.