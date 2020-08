Dalla Ciota Ciara altri reperti e la certezza che 300.000 anni fa il clima era temperato come oggi

Borgosesia – Negli scavi archeologici del Monte Fenera sono stati trovati resti dell’Uomo di Neanderthal in un sito di reperti preistorici che è considerato tra i principali del Nord Italia. I resti umani trovati un questi giorni di scavo sarebbero risalenti a 300.000 anni fa a conferma dell’antico insediamento della Valsesia. Nel 2019 gli scavi della Grotta della Ciota Ciara, diretti dall’Università di Ferrara, Dipartimento Studi Umanistici, erano stati rinvenuti per la prima volta resti umani appartenenti all’Uomo di Neanderthal: un osso occipitale (parte della porzione posteriore del cranio) e un secondo incisivo inferiore. I resti, ancora allo studio, avevano suscitato molto interesse, perché oltre ad essere ben conservati, rappresentano alcuni dei reperti in assoluto più antichi di Homo neanderthalensis. Quest’anno nello stesso livello in cui erano stati trovati i primi resti sono stati trovati altri due denti umani: un canino e un molare inferiore. In questi 12 anni, la Grotta della Ciota Ciara è diventata un sito fondamentale per la ricostruzione del popolamento preistorico dell’Italia del Nord Ovest. I ritrovamenti effettuati hanno permesso di ricostruire lo stile di vita dell’Uomo preistorico che ha frequentato le grotte del Monte Fenera durante le prime fasi del Paleolitico medio (periodo che si estende da 300.000 anni fa fino a circa 35.000 anni fa) durante il quale, in Europa, sono state presenti due specie: Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis). Per i fanatici del cambiamento climatico, gli studiosi hanno confermato che, in base al ritrovamenti di denti dei micromammiferi (piccoli roditori), il clima era temperato come il nostro, con un incremento dell’aridità e un abbassamento delle temperature nei livelli più bassi.