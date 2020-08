Galeotto fu il Covid19: nottetempo ladri irriconoscibili per la mascherina hanno rubato pezzi di ricambio da un’auto in vetrina

Gattico Veruno – In sette minuti sono entrati, hanno rubato alcuni pezzi di ricambio da una Bmw in esposizione e se ne sono andati facendo perdere le loro tracce. Subito dopo è scattato l’allarme per cui sul posto sono intervenuti i carabinieri ma era troppo tardi. L’auto era stata “cannibalizzata” dai ladri e ora, ancor prima di essere venduta, dovrà già finire in officina per fare un tagliando di… rimessa in pristino! La ricostruzione della dinamica dei fatti è stata possibile grazie all’impianto di videoregistrazione. I proprietari della concessionaria plurimarca Autotorino, una delle maggiori della provincia di Novara, sulla strada provinciale 142, sono increduli mentre raccontano quello che è successo la scorsa notte. Appena dopo l’una i due “ladri acrobati” sono entrati saltando il muro di cinta, si sono diretti su uno dei modelli più prestigiosi di Bmw, hanno spaccato il cristallo laterale dal lato passeggero e strappato il navigatore, una parte del cruscotto e alcuni elementi del cambio. Appena scattato l’allarme hanno fatto in tempo a scappare. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto ma l’identificazione dei due malviventi è praticamente impossibile perché avevano il volto quasi completamente coperto da mascherine scure per coronavirus. Ah, questo virus, ce ne combina di tutti i colori al punto che si rende perfino complice dei ladri.