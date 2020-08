Immigrato magrebino entra in Duomo a Milano e fa inginocchiare davanti a sé un addetto alla sicurezza minacciandolo con un coltello

Milano – Sarà quasi ora di porre fine ad una situazione molto imbarazzante nella quale i nostri tutori dell’ordine devono subire ogni sorta di violenza verbale e materiale da parte di immigrati che, da cristiani, dobbiamo pure ospitare e aiutare, ma che devono fare i bravi altrimenti è il caso di rimandarli cristianamente al loro paese. Finché siamo in tempo.

Oggi pomeriggio verso l’una ci sono stati attimi di paura in Duomo a Milano: un magrebino, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato arrestato dopo essersi introdotto nella cattedrale meneghina e aver preso in ostaggio una guardia giurata sotto la minaccia di un coltello. Decisiva la mediazione di un funzionario di polizia, che ha convinto l’uomo a rilasciare l’ostaggio e a consegnarsi.

Rapida la successione dei fatti: quando il vigilante si è avvicinato all’immigrato, a pochi passi dall’altare, il magrebino di scatto gli ha puntato il coltello alla gola facendolo inginocchiare davanti a sé. Circondato dagli altri agenti di guardia, ha poi abbandonato l’arma e si è fatto arrestare. L’intervento immediato delle forze dell’ordine è stato possibile in quanto poco prima l’uomo era fuggito ad un controllo da uno dei varchi di ingresso al Duomo. Il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili, sta ora indagando per terrorismo.

Aggiornamento delle 16:45

L’uomo arrestato è un egiziano di 26 anni con regolare permesso di soggiorno. Dai primi accertamenti si esclude una matrice terroristica legata al gesto. Sono comunque in corso gli accertamenti sulla sua identità. Sull’episodio indaga l’Antiterrorismo, guidata dal pm Alberto Nobili. Le accuse nei confronti del giovane, che ha un precedente per rapina nel 2016, sono: sequestro di persona, resistenza e porto abusivo di coltello. L’arma, lunga circa 8 centimetri, è stata sequestrata.

Nella foto Agi: l’egiziano (freccia rossa verticale) minaccia alla gola col coltello (freccia rossa orizzontale) il vigilantes che è a terra, mentre un agente (freccia gialla verticale), puntando la pistola (freccia gialla orizzontale) contro l’egiziano, gli intima di arrendersi.