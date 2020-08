Marito e moglie si perdono nel bosco ma torna solo la moglie

Cannobio – Due escursionisti tedeschi, marito e moglie, sono spariti in Valle Cannobina domenica in mattinata ma è stata trovata solo la moglie. L’sos è scattato ieri mattina e in serata, prima che si interrompessero le ricerche, la donna, classe 1947, è stata trovata tra Cavaglio e Cannobio, in buone condizioni nonostante avesse passato due notti all’addiaccio. È stata trasportata in elicottero all’ospedale di Borgosesia per accertamenti. Nessuna traccia invece del marito. Difficile il lavoro dei soccorritori perché pochissime erano le informazioni a disposizione. La coppia infatti era irrintracciabile, sia perché i telefoni erano scarichi sia perché non risultava la loro presenza nel Vco: nessuna segnalazione di mancato rientro dagli alberghi né qualcuno che avesse denunciato la scomparsa. Secondo la testimonianza rilasciata ai carabinieri dalla donna, i due coniugi si sarebbero persi di vista. Ha raccontato che con il marito non aveva trovato il sentiero per il monte Giove e quindi avevano deciso di dirigersi verso Sant’Agata. Hanno passato la prima notte fuori, poi si sono separati cercando la strada per il rientro alla base. Lei, nel cercare il marito, ha smarrito il sentiero, anche se è scesa nel bosco fino ad arrivare alla strada Borromea tra Cavaglio e l’Orrido di Sant’Anna, dove ha rintracciato i soccorritori che la stavano cercando.