Ammiraglio Cavo Dragone è questa l’idea di Marina Militare che ha in testa? A noi fa schifo

di Piero Evaristo Giacobone – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo. Ho visto in un video su Youtube marinai e ufficiali che ballano insieme alle marinaie e alle ufficiali, o ad altri marinai e ufficiali italiani che sculettano a bordo di una nave da guerra italiana. Questi qua hanno avuto pure il coraggio di postare su Youtube le loro performance fuori luogo. E badate bene, non si tratta di un video galeotto, ma d’un video professionale, girato e montato molto bene, nonché un video ufficiale della nostra Marina Militare Italiana con tanto di logo in sovrimpressione. Quindi questo è il biglietto da visita della nostra Marina Militare? Questa è la nostra Marina? Se è questa, si capisce perché l’Italia coi suoi ottomila chilometri di costa è un colabrodo, per cui chiunque può arrivare dal mare senza che nessuno gli faccia niente perché distratto in quanto partecipa alle feste danzanti a bordo. Non è questione di forma, ma di sostanza, di mentalità. Chi balla troppo non pensa a combattere, ma siccome la guerra, pur essendo una porcheria, c’è, un militare in servizio deve pensare solo a quella. Un militare combatte, si concentra sul come fare per difendere se stesso e gli altri dalle aggressioni, sta attento, molto attento a quello che accade, è sempre sul pezzo, mentre questi qua, con queste marinaie divertite e sculettanti, no. Non prendiamoci in giro per favore. Ammiraglio Cavo Dragone è questa la Marina Militare che lei ha in mente? Se non è questa, sono molti, moltissimi gli italiani che le chiedono di ridarle dignità, l’efficienza che merita e che è necessaria a proteggere la nostra Patria. Per ballare ci sono le navi da crociera e le discoteche. Le hanno fatte apposta. Non le navi militari. Poi, se i nostri marinai non possono rinunciare a scatenarsi nel ballo, abbiano almeno il buon gusto di non postare le loro esibizioni su Youtube. Si dice che i marinai americani abbiano inventato il Boogie Woogie, ma quando combattono non ballano e vincono, noi pensiamo a ballare e perdiamo.

E io pago.