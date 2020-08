Da Coldiretti Alessandria: la ricetta delle ferie 2020 si chiama agriturismo, relax in totale sicurezza

Conto alla rovescia per il Ferragosto e gli agriturismi Terranostra Campagna Amica di Alessandria, una settantina sul territorio provinciale, aprono le porte a chi, in procinto di scegliere destinazioni vicino a casa opterà per il relax in campagna, a contatto con la natura, nel pieno rispetto di protocolli antiCovid.

“In molti stanno scoprendo i territori vicini alla propria zona di residenza e le strutture che vanno per la maggiore sono proprio gli agriturismi che, oltre ad essere i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti contagio – spiega Stefania Grandinetti (nella foto)presidente Terranostra Alessandria –, sono in grado di proporre diverse esperienze. Tra gli svaghi preferiti infatti accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, la ricerca del cibo e dei prodotti locali è diventata il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy. I nostri agritirismi offrono alla clientela la cucina tipica del territorio, a volte rivisitata in chiave moderna, sempre attenta alla stagionalità ed ai principi della salubrità, genuinità e tracciabilità da gustare comodamente anche all’aperto, oltre a tantissime attività: dall’agri pic-nic, al trekking, ai percorsi in bicicletta ma anche corsi di cucina ad attività sportive o semplicemente la possibilità di rilassarsi nella natura”.

Col Ferragosto alle porte sono 21,1 milioni gli italiani in viaggio, ad agosto, per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa, con un calo dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Questo è quanto emerge da una analisi Coldiretti – Ixè che si aggiunge a quella di Bankitalia che denota la mancanza di 8 milioni di viaggiatori stranieri che lo scorso anno avevano prenotato in Italia.

Molti turisti hanno rimandato la partenza ad agosto per attendere un miglioramento della situazione, così ora agosto è il mese più gettonato per le partenze. L’Italia quest’anno è di gran lunga la destinazione preferita che è scelta come meta dal 93% rispetto all’86% dello scorso anno. Un incremento significativo per compensare la pesante perdita delle presenze straniere che sono praticamente azzerate da fuori dell’Europa ma molto rari sono anche i turisti comunitari frenati dalla ripresa dei contagi nel proprio Paese, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna.

“L’Italia è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico – dice Mauro Bianco, presidente di Coldiretti Alessandria – e la provincia di Alessandria è in grado di offrire una scelta variegata per tutti i gusti: una grande biodiversità da preservare e che ci distingue per l’alta qualità dei nostri prodotti acquistabili presso la rete di Campagna Amica”.

“Quest’anno – aggiunge Roberto Rampazzo Direttore di Coldiretti Alessandria – la mancanza del turismo straniero si fa sentire poiché la nostra provincia è da sempre apprezzata dagli stranieri soprattutto provenienti da Germania, Benelux e Francia. Ai turisti consigliamo di scegliere le strutture della rete Campagna Amica che hanno fatto della distintività e qualità i propri cavalli di battaglia e di verificare sempre l’origine dei prodotti che acquistano come souvenirs”.