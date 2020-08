Da Prefettura di Alessandria: procedura di conciliazione per la Polizia Locale del Comune di Alessandria

Nella mattinata di oggi, 13 agosto 2020, presieduto dal Viceprefetto Vicario Ponta, si è tenuto in Prefettura l’incontro tra Amministrazione comunale di Alessandria e Organizzazione sindacale DICCAP – SULPM per l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge 146/90 e successive modifiche).

Le richieste della predetta organizzazione concernevano le nuove assunzioni di personale e diverse problematiche relative all’organizzazione, alla formazione, alle condizioni di lavoro ed al pagamento di indennità e straordinari già maturati nel settore della Polizia Locale.

L’odierno incontro fa seguito ad una precedente conciliazione tra Comune di Alessandria e Sindacati CGIL – FP, CISL – FPS, UIL – FPL e CSA, svoltasi il 6 agosto ed avente ad oggetto, oltre alle problematiche della Polizia Locale, quelle dei Servizi educativi.

Dopo ampia discussione, il Sindacato ha preso atto con soddisfazione delle assicurazioni fornite dalla Civica Amministrazione riguardo alle nuove assunzioni ed al pagamento di indennità e straordinari, che verranno tempestivamente effettuati. Inoltre è stata sottolineata la volontà di favorire percorsi formativi e di aggiornamento per il Personale e di apportare migliorie tecniche e di sicurezza ai locali del Comando.

Pertanto, il tentativo di conciliazione si è chiuso positivamente, rinviando ad un apposito tavolo tecnico comunale, già convocato, gli ulteriori approfondimenti sulle modalità di espletamento dei servizi della Polizia locale fino all’entrata in servizio dei nuovi operatori.