Lavori in corso a Vercelli, e i blackout si moltiplicano

Vercelli – Per importanti lavori di sviluppo e potenziamento della rete la città continua a finire al buio. L’altro ieri si è verificato il terzo blackout nel giro di un mese e mezzo. Il primo era stato a fine giugno e aveva tenuto al buio parte della città per qualche minuto; il secondo il 12 luglio, di durata ben più lunga, aveva tolto la corrente a centinaia di appartamenti del centro storico per circa due ore; il terzo l’altra sera, da mezzanotte alle 2, che ha interessato la zona di corso Fiume, causato da un guasto che ha colpito un cavo di media tensione della rete elettrica cittadina, mandando in tilt alcune cabine secondarie. Al buio sono finte circa 2.000 famiglie, su un totale di circa 30.000 utenze che si appoggiano alla rete di Asm la quale, ha ricordato, sta investendo dieci milioni di euro per potenziare la rete elettrica di Vercelli.