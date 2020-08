Marito scomparso nel bosco ritrovato vivo dopo giorni di ricerche

Cannobio (Ansa) – È stato ritrovato vivo, al quarto giorno di ricerche, l’escursionista tedesco disperso in Val Grande, nel Verbano Cusio Ossola https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/08/12/marito-e-moglie-si-perdono-nel-bosco-ma-torna-solo-la-moglie/

Lo rende noto il soccorso alpino. Una eliambulanza del 118 sta recuperando il 74enne, partito domenica per una escursione con la moglie, dalla quale si era separato dopo aver smarrito il sentiero. La donna è stata ritrovata martedì e si trova ora all’ospedale di Borgosesia con traumi e contusioni. Grazie alle sue indicazioni è stato possibile individuare il marito al quarto giorno di ricerche. L’uomo è molto provato dalle giornate trascorse nei boschi, ma lucido e collaborativo. Una squadra del soccorso alpino lo ha individuato – dopo aver trovato il suo zaino – a una quota di circa 600 metri, in una zona estremamente impervia, sul versante del Monte Giove che si affaccia sulla Val Cannobina. L’escursionista tedesco e la moglie si sono persi domenica. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, hanno vagato per la montagna fino a lunedì pomeriggio, quando hanno deciso di separarsi. Martedì mattina l’uomo era riuscito a chiamare i soccorsi con un residuo di batteria del telefono, senza però avere il tempo di comunicare la propria localizzazione. In seguito, nella serata di martedì, la donna ha raggiunto un sentiero riuscendo a farsi soccorrere grazie all’aiuto di alcuni escursionisti incontrati in zona. Ieri le ricerche del marito si sono concentrate in una zona indicata da sua moglie ancora ricoverata in ospedale. Questa mattina, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno deciso di allargare ulteriormente le zone di ricerca anche grazie ai numerosi enti accorsi a supporto. Con l’aiuto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Servizio Emergenza Radio le operazioni hanno avuto esito positivo.