Parte il progetto Smart City per pali luce e cassonetti, con annessi e connessi

Alessandria – In previsione di attivare la “Smart City” il consiglio comunale di Alessandria ha deciso la costituzione del consorzio che interessa Amag spa, Amag Reti Idriche, Amag Reti Gas e Amag Ambiente per la realizzazione della stazione appaltante che gestirà cassonetti e pali della luce, che diventeranno “intelligenti”. Cosa vuol dire? Vuol dire che, sia gli uni che gli altri saranno dotati di un piccolo display con indicati dati di consumo e di esaurimento di capienza (rifiuti) per facilitare la loro gestione. Il consorzio gestirà anche il wi-fi di videosorveglianza per il monitoraggio del traffico, dell’inquinamento e delle condizioni climatiche. Il costo sarà di circa 25 milioni così ripartiti: 12 per i cassonetti, 13 per i pali. Il tutto sarà gestito in partneriato coi privati per ovvi motivi di costo. La concessione sarà di 30 anni per i pali intelligenti e di 15 anni per i cassonetti.