Quarantena per chi rientra in Piemonte da Spagna, Grecia, Malta e Croazia

Torino – Il governatore Cirio ha deciso: quarantena e screening sanitario, tamponi per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, e divieto di ingresso dalla Colombia. Tutto è scritto a puntino in un’ordinanza firmata dal ministro Speranza in serata, anche se, in ogni caso il Piemonte sarebbe stato pronto a prendere la decisione autonomamente. “Se da Roma non arriva il provvedimento non aspetteremo” aveva detto Alberto Cirio preoccupato dalla curva dei contagi su scala nazionale e locale: ieri il Piemonte ha registrato 42 nuovi casi rispetto ai 21 di martedì, 17 di importazione. È richiesta l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. C’è l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale nell’azienda sanitaria di riferimento. Coloro che intendono entrare in Italia, anche se asintomatici, devono comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi Covid19, è obbligatorio segnalare il fatto con tempestività all’autorità sanitaria tramite i numeri di telefono dedicati e di sottoporsi ad isolamento.