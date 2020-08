Cane disperso in montagna trovato vivo dopo 6 giorni

Macugnaga (Ansa) – Dopo sei giorni è stato recuperato vivo un cane precipitato in un vallone sulle alture di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola), in Valle Anzasca. L’intervento è stato eseguito dai carabinieri forestali. La segnalazione dello smarrimento di Nebbia, una femmina di pastore maremmano, era stata fatta dalla proprietaria dell’animale, una donna che gestisce un’azienda di allevamento di ovini e caprini nella valle del Monte Rosa. Nebbia aveva il compito di custodire e proteggere il gregge sui pascoli. L’animale era rimasto intrappolato in una stretta voragine profonda cinque metri. Dopo essersi calati in corda doppia all’interno della gola, i militari lo hanno tranquillizzato, imbragato e recuperato. Nella caduta non ha riportato gravi lesioni, ma era dimagrito e disidratato. Commovente io momento del salvataggio con Nebbia che scodinzolava e ringraziava i suoi soccorritori dando molte musate in segno di affetto (nella foto).