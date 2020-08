Da Demos Alessandria: ci sono buoni motivi per chiudere le case di riposo per anziani

Paola Ferrari è la coordinatrice provinciale di DemoS-Democrazia Solidale. Il suo è un j’accuse contro le case di riposo per anziani indicando la necessità di chiuderle: “La crisi del coronavirus – afferma Ferrari – ci ha mostrato che ci sono almeno otto buoni motivi per chiudere definitivamente le case di riposo. Sono luoghi adatti al diffondersi delle malattie. Il coronavirus ha colpito molto pesantemente anche il Piemonte e anche qui la stragrande maggioranza delle vittime erano residenti in case di riposo. Questa situazione si spiega in particolare – sottolinea la rappresentante di Demos – con una scarsa preparazione, misure prese troppo tardi e una mancanza di risorse materiali e umane. Il motivo principale, però, è da ricercare altrove: non è stato possibile applicare le misure cautelari in questi luoghi dove i residenti vivono in promiscuità. Si è cercato di isolarli nelle loro stanze ma questo metodo, invivibile quanto disumano, non è sostenibile a lungo termine. Tutti i sondaggi mostrano che i nostri anziani non vogliono essere inseriti in una casa di riposo e preferiscono restare a casa. Tuttavia il più delle volte sono le famiglie a prendere la decisione, per mancanza di un’opzione migliore. Con adeguati investimenti in cure preventive e servizi di assistenza domiciliare, potremmo offrire loro – aggiunge Ferrari – una seconda valida opzione. Tanto più che i baby boomer, una generazione per natura più esigente, saranno probabilmente meno inclini ad accettare il loro destino rispetto ai membri, forse più docili e concilianti, della generazione silenziosa. L’invecchiamento della popolazione sta sconvolgendo il mondo medico. La maggior parte delle malattie non è più acuta, ma cronica. Si pensi a problemi cardiovascolari, diabete, cancro, obesità, depressione, demenza. L’assistenza primaria integrata, che può essere fornita a casa, in piccoli centri o in ambulatori privati, e la prevenzione stanno prendendo il posto delle cure residenziali fornite in ospedale. Le malattie croniche sono malattie lente, che richiedono un approccio preventivo restrittivo, simile a quello adottato contro il Covid-19. Intervenendo strutturalmente a livello di ambiente e comportamento, è possibile, attraverso uno stile di vita sano che prevede smettere di fumare, mangiare sano, fare esercizio fisico e assenza di sovrappeso, evitare fino all’80% delle malattie croniche. Invece – osserva la rappresentate di Democrazia Solidale – una casa di riposo è un ambiente favorevole alla perdita di autonomia e all’assunzione di malattie, e favorisce anche la vulnerabilità a virus mortali. L’obiettivo della gerontologia è permettere che l’invecchiamento avvenga in buone condizioni di salute. Questa scienza si basa su due principi fondamentali: autonomia e attività. In altre parole, per rimanere in salute negli anni, dobbiamo mantenere la nostra indipendenza e rimanere attivi. Un’assistenza di buona qualità deve contribuire a questo duplice obiettivo. In una casa di riposo si perde praticamente ogni autonomia, al punto che queste strutture diventano profezie autodistruttive. Promuovono esattamente ciò che dovrebbero evitare: dipendenza, malattia, abbandono”.

Per DemoS è fondamentale la difesa dei diritti umani: “I diritti umani sono universali e non hanno limiti di età. I residenti delle case di riposo e di cura hanno quindi diritto alla libertà, alla dignità, al rispetto della vita privata e della casa e ad una buona assistenza sanitaria. Coronavirus o no. Le case di riposo isolano gli anziani dal resto della società, il che conferma e rafforza l’immagine negativa della vecchiaia. L’esclusione degli anziani – osserva ancora Paola Ferrari – è come tutte le altre forme di esclusione: è un meccanismo di difesa e diniego che sostiene lo status quo. Proiettiamo sugli altri ciò che ci ispira disagio o paura e finiamo per bandirli dalla nostra vita. Alimentando gli stereotipi e l’immagine distorta di decrepitezza che di solito è incollata agli anziani, le case di cura promuovono la segregazione generazionale. L’assistenza agli anziani costa un sacco di soldi. È meglio investire le risorse a nostra disposizione nelle persone piuttosto che nel mattone, vale a dire nello sviluppo di cure ambulatoriali piuttosto che in strutture residenziali d’altri tempi. Tanto più che la visione e l’approccio attuali presto non saranno più sostenibili. Infatti – conclude Ferrari – domani avremmo bisogno del doppio delle case di cura. Anche se immaginiamo di avere abbastanza soldi per finanziarle, non troveremo mai abbastanza personale per farle funzionare. Per questo dobbiamo spostare il cursore da curativo a preventivo: questo eviterà malattie e dipendenza dalle cure. Chiudiamo le case di riposo”.