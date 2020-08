Finisce in Prefettura la vertenza della Cornaglia di Villanova d’Asti

Asti – C’è stato un tavolo istituzionale in videoconferenza convocato dal Prefetto Alfonso Terribile, su richiesta del sindaco di Villanova Christian Giordano, per venire a capo dei molti problemi delle Officine metallurgiche Cornaglia di Villanova. L’annuncio dello spostamento della struttura a Grugliasco e poi a Villarbasse ha preoccupato gli oltre 40 addetti di località Brassicarda, che ospita dal 1978 il centro ricerche. Alla riunione col Prefetto Terribile hanno partecipato il presidente della Provincia Paolo Lanfranco che è anche sindaco di Valfenera che ospita uno degli stabilimenti astigiani del gruppo, l’ingegner Cassis amministratore Società Officine Metallurgiche Cornaglia, Angelo Fiora e Giuseppe Morabito segretari Fim Cisl e Fiom Cgil, con alcuni rappresentanti dei lavoratori. L’azienda ha fatto sapere che “il processo sarà graduale e avverrà in quattro step, nel periodo tra metà settembre e gennaio-febbraio 2021”.

L’azienda ha manifestato “disponibilità a individuare, anche attraverso successivi incontri, idonee soluzioni organizzative, che tengano conto delle specifiche esigenze dei lavoratori legati al territorio villanovese”, assicurando “le più ampie forme di flessibilità”. La società ha anche dato rassicurazioni sulla volontà di “non abbandonare il territorio astigiano.