Portavano la droga ad Alessandria: denunciati, auto sequestrate e patenti ritirate

Acqui Terme – Cocaina, eroina e marijuana sequestrate nei giorni scorso a due italiani fermati mentre viaggiavano in auto, diretti ad Alessandria, dagli Agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme. I due S. M. di 42 anni e C. E. di 32, avevano nascosto la droga (gr. 10 di marijuana, gr. 3 di eroina e gr. 2,2, di cocaina) nelle proprie auto ma la particolare cura dei controlli ha consentito agli Agenti di Polizia di recuperare lo stupefacente e sequestrare un bilancino, dei prodotti per il confezionamento ed altro materiale accessorio. S.M. e C.E., ai quali è stata ritirata la patente, sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ed alla locale Prefettura per detenzione ed uso personale di sostanze stupefacenti.