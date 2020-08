Si faceva una canna mentre guidava, denunciato per detenzione e spaccio

Casale Monferrato – Dall’abitacolo di quell’auto fermata da una pattuglia del posto di blocco allestito dagli agenti di Casale e Valenza usciva un forte odore di Marijuana per cui era chiaro che chi stava guidando si stava facendo una canna. Così la pattuglia, dopo aver fatto scendere il conducente, ha proceduto alla perquisizione del mezzo, grazie alla quale si potevano trovare piccole quantità di marijuana e hashish, e un bilancino di precisione. Non è finita in quanto gli agenti accompagnavano a casa il fermato e continuavano con la perquisizione domiciliare da cui veniva fuori che L.R. nascondeva 3 piantine di canapa indiana, 50 grammi di marijuana detenuta in varie confezioni e 5 grammi di hashish già suddiviso in dosi, nonché il materiale per il confezionamento ed il frazionamento delle sostanze. Per L.R. scattava la denuncia in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Tutta la droga ed il relativo materiale accessorio erano sequestrati.