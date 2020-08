Cantalupo Ligure (Val Borbera) – Verso l quattro e mezzo di oggi pomeriggio un violento temporale estivo ha costretto i bagnanti che facevano un pic nic sul torrente Borbera a chiamare soccorsi in quanto rimasti bloccati su isolotti affiorati a causa dell’abbondante acqua caduta per cui erano impossibilitati a raggiungere la riva. Sul posto sono giunti i pompieri e i carabinieri che hanno messo in sicurezza i bagnanti. Per fortuna non ci sono feriti e neppure dispersi.