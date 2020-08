Acquazzone sul torrente Borbera, i bagnanti chiamano i pompieri

Cantalupo Ligure – Un violento temporale estivo ha costretto alcune famiglie che facevano il bagno nel Borbera a chiamare i pompieri per l’aggravarsi improvviso delle condizioni meteo. Verso le quattro e mezzo del pomeriggio un classico acquazzone ha interessato la zona tra Persi e Cantalupo e ha fatto affiorare degli isolotti sul torrente Borbera per cui alcuni bagnanti si sono trovati al largo senza possibilità di raggiungere la riva del torrente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a carabinieri e protezione civile che hanno messo in sicurezza i presenti.