La mascherina non è obbligatoria in quanto i DPCM di Conte non sono leggi ma atti amministrativi secondari

Dobbiamo portare la mascherina nel luoghi aperti al pubblico. Ma chi lo dice? È scritto in uno dei tanti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM che ci hanno costretto da sei mesi ad una vita in gabbia. Ma cos’è il DPCM? È una legge che bisogna rispettare o cos’altro? No, non è una legge in quanto è semplicemente un provvedimento emanato, in forma di decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, al pari di ogni decreto ministeriale, ha natura amministrativa. Non è previsto dalla Costituzione. Insomma: non è altro che un atto amministrativo e non ha forza di legge ma solo carattere di fonte normativa secondaria. Il DPCM può essere emanato solo per dare attuazione ad una legge ma non sarà mai una legge. E se la legge di riferimento non c’è non vale niente. Non è neppure un Decreto legge o un Decreto Legislativo che sono previsti dalla Costituzione dagli articoli 76 e 77. Ma nell’emergenza del Covid19 il premier ha fatto inopinatamente e ripetutamente ricorso al DPCM piuttosto che alla decretazione d’urgenza di cui all’articolo 77 della Costituzione. Si è assistito, infatti, a un uso reiterato e massiccio, a un convulso susseguirsi di tale tipologia di provvedimenti. Tale proliferazione si giustificherebbe, si presume, in ragione dell’immediata approvazione e operatività, data l’estrema urgenza, dei provvedimenti in parola. Caratteri di tempestività e urgenza insiti già nella natura stessa del decreto-legge, costituendo proprio la sua ratio naturale e la sua struttura. Non si spiega, quindi, il mancato ricorso, da parte del Governo, allo strumento del decreto-legge, a vantaggio dei “più sbrigativi” DPCM che, per loro natura, non sono leggi e non obbligano nessuno a rispettarli.