Maresciallo dei carabinieri perde il treno per le ferie perché intento ad arrestare un ladro

Asti – Il dovere innanzi tutto. È un concetto molto antico ma mai come oggi attuale, perché si tende a fare un po’ quel ci pare. Si pensa che, dopo aver indossato la mascherina siamo a posto per cui… liberi tutti: i marinai ballano invece di fare addestramento o ballano, ancora peggio, alla cerimonia del giuramento; a scuola i bambini giocano invece di studiare e le maestre (non tutte, ma molte) pensano più al trucco che al programma didattico. Per fortuna c’è chi è ancora sensibile agli antichi quanto eterni principi di civiltà quali il senso dello Stato e del dovere. Come quel maresciallo in borghese, in forza al nucleo di polizia giudiziaria al tribunale di Asti (il nome non è stato comunicato), che stava andando in stazione per prendere il treno e partire per le vacanze. Ma, giunto in Via Comentina (zona via Cavour) ha notato un gruppetto di nordafricani che stavano circondando un anziano di 90 anni col solito pretesto di chiedergli delle informazioni o se avesse delle sigarette. Il maresciallo della Benemerita ha subito intuito che quel gruppetto di balordi aveva delle brutte intenzioni e si è avvicinato rapidamente, giusto in tempo per vedere che uno degli africani spintonava l’anziano nel tentativo di sfilargli il portafoglio dalla tasca. Non ha avuto esitazioni il nostro maresciallo ed ha intimato al ladro di fermarsi, dicendo di essere un carabiniere. Poi lo ha inseguito e bloccato mentre i complici, per evitare ulteriori complicazioni, si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. Partenza per le ferie rinviata, ma il ladro, un marocchino (ma va?) di 27 anni già noto alle cronache (ma va?) è stato preso in consegna da altri uomini della Benemerita subito intervenuti a supporto del collega e, dopo gli accertamenti di rito, è stato trasferito in carcere. L’anziano, ancora sotto choc, è stato tranquillizzato dai militari, che hanno voluto sincerarsi sulle sue condizioni di salute e poi, una volta che la situazione è tornata normale, è stato riaccompagnato a casa dai parenti che hanno ringraziato il maresciallo e i carabinieri. Per il nostro maresciallo partenza rinviata. Che dire? Grazie.