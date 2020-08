Motociclista investe un capriolo e finisce all’ospedale

Piatto (Biella) – Sono stazionarie le condizioni del motociclista di 52 anni che ieri, poco prima dell’alba, a bordo della sua Yamaha ha investito un capriolo lungo la lungo la provinciale 208, che collega Piatto con Bioglio. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Ponderano è stato subito operato per i traumi riportati a una gamba. Dopo la difficile operazione i medici non considerano il motociclista in pericolo di vita, ma non si esclude la necessità di un’amputazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo ha incrociato l’animale che stava attraversando la strada. L’urto è stato moto violento e il centauro è caduto rovinosamente a terra. Il capriolo è morto (nella foto). Per fortuna, nonostante l’ora, c’erano automobilisti sulla strada e uno ha avvertito subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati in breve tempo i carabinieri di Coggiola, i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la moto e l’ambulanza del 118. La carcassa del capriolo e la moto del 52enne sono state spostate della sede stradale. I carabinieri stanno procedendo ai rilievi del caso.