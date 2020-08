Saranno vendute a settembre tutte le farmacie comunali di Alessandria

Alessandria – A settembre ci sarà l’asta pubblica per la cessione definitiva delle sei farmacie comunali attualmente gestite da privati. La decisione deriva dall’invito al Comune di Alessandria da parte della Corte dei Conti risalente ad una ventina di giorni fa di procedere alla vendita per raddrizzare i conti di Palazzo Rosso. Il prezzo complessivo a base d’asta è di 3,4 milioni di euro stabilito in base ad un emendamento presentato dal vicesindaco Davide Buzzi Langhi ed approvato dal consiglio comunale. L’operazione, stando all’accordo preso nel 2008 dalla giunta di Piercarlo Fabbio e sottoscritto dall’allora assessore alle finanze Luciano Vandone, prevedeva la gestione della società privata Farmal (famiglia Provera) per 60 anni prima di procedere ad eventuale cessione. Il Comune aveva diritto al 20% della gestione ma non ha mai visto un euro. A 48 anni è del tutto evidente che, essendo stato un contratto improduttivo per il Comune, il tutto sia stato messo in discussione e quell’accordo è stato superato dai fatti. Secondo indiscrezioni non si vedono molti imprenditori interessati all’affare per cui è facile prevedere che sarà proprio la famiglia Provera ad aggiudicarsi i beni in vendita.