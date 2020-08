Conte spietato: discoteche chiuse e mascherine dappertutto

Roma – Da domani, lunedì 17 agosto, le discoteche dovranno chiudere in tutta Italia. È quanto ha stabilito il Governo, tramite un’ordinanza, nel corso di un vertice straordinario con le Regioni, voluto dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. La decisione rimarrà in vigore almeno fino al 7 settembre. In questo modo si nega alle Regioni la facoltà di decidere autonomamente sulla riapertura dei locali, osservando l’andamento epidemiologico locale, abolendo quindi ogni possibilità di deroga.

Discoteche chiuse e mascherine dappertutto. Si è scatenato l’incontenibile Giuseppe Conte che sta prendendo a colpi d’ascia la nostra libertà. Infatti il Governo ha deciso di attuare anche una stretta sulle mascherine, che torneranno obbligatorie anche in tutti i luoghi aperti, dove è più probabile creare assembramenti. Nello specifico si dovranno indossare dalle ore 18:00 alle 06:00 in tutti i luoghi “all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti”.

Si tratta probabilmente della mazzata finale alla nostra economia di tutto il settore della movida. Il Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) ha fatto sapere che si prevede una perdita pari a 4 miliardi di euro, è questo infatti il fatturato annuo che ruota intorno a questo tipo di attività in Italia. Gianni Indino, presidente del SILB Emilia-Romagna, ha aggiunto: “Ad oggi solo il 10% dei circa 3.500 locali ha riaperto ed è questo che crea problemi? Da domani si rischierà di più con l’abusivismo. Finora non è arrivato un euro dal Governo: ora chiederemo compensazioni, anche Iva al 4% e Cig ai nostri lavoratori”.