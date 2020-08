Coprifuoco in mascherina: si preparano ad annullare le elezioni?

Roma – “L’ordinanza vale per tutto il territorio nazionale indistintamente. È chiaro che stanno preparando il terreno per un nuovo lockdown”. Così il professore e politologo genovese Paolo Becchi (nella foto), un tempo molto vicino al Movimento 5Stelle, ha commentato il documento ufficiale emerso dopo il vertice di oggi tra il governo presieduto da Giuseppe Conte e le Regioni. Queste ultime hanno provato ad evitare la chiusura totale perfino delle discoteche che, come è del tutto evidente, per l’esecutivo rappresentano il pericolo pubblico numero uno. Risultato? Sono state sospese tutte le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Inoltre, essendo inibite le deroghe con ordinanze regionali, i governatori sono letteralmente soggiogati dal governo centrale in forza dei soliti Dpcm che sono solo decreti amministrativi secondari senza valore di legge. A questo punto siamo all’inevitabile impeachment di Conte almeno per abuso d’ufficio… ma c’è dell’altro. Prima o poi qualcuno lo dovrà iniziare. Ma non è tutto, perché è stato anche ordinato di istituire l’obbligo dalle 18 alle 6 sull’intero territorio nazionale di utilizzare la mascherina anche all’aperto.

“Ragazzi la pacchia è finita – è il commento di Becchi – dalle 18 di sera c’è il coprifuoco. Il virus circola anche all’aperto ma solo col calar del sole”.

Vogliono soffocare la nostra libertà dietro le mascherine. Qui si mette davvero male. Non ci stupiremmo che si stiano preparando ad annullare le prossime elezioni regionali.