Il Covid e i politici romani sono riusciti a paralizzare perfino Milano, la città che non si ferma…va mai

Milano (Sonia Oliva) – Agosto, città mia non ti conosco. Milano deserta e con le serrande abbassate. Tutto chiuso. Non per Covid (al momento) ma per ferie. E senza distinzione alcuna: negozi d’abbigliamento, accessori moda, ristoranti, pizzerie, focaccerie, alberghi e gelaterie. I pochi esercizi aperti lamentano l’assenza dei turisti stranieri, quelli “alto- spendenti”. “Ieri, ferragosto, abbiamo fatto meno della metà di un normale sabato estivo” dichiara il proprietario di uno dei pochi pub aperti in centro città. E se passeggiando per le vie deserte del capoluogo lombardo venisse voglia di rinfrescarsi con un buon gelato artigianale, trovarlo sarà un’impresa impossibile. Saracinesche abbassate, infatti, anche nelle gelaterie, da Bastianello in poi.

A maggio, solo tre mesi fa, ristoratori, baristi e proprietari di esercizi commerciali non sono scesi in piazza (rischiando i famosi quanto incostituzionali 400 euro di multa) per protestare contro le chiusure e urlare allo scandalo perché i soldi promessi dal governo tardavano ad arrivare? Perché Milano è la città che non si ferma mai, la città dove si vive per il lavoro, dove ci si inventa il lavoro pur di non stare mai “coi mani in man” (con le mani in mano).

Cos’è successo?

Sono andati in ferie?

Hanno chiuso per mancanza di clienti?

O tutt’e due le cose insieme, ossia: hanno chiuso per mancanza di clienti e se ne sono andati per ferragosto.

Insomma, qualcosa non torna.

Comunque Milano ha sempre e comunque un fascino unico e ineguagliabile. Ne sa qualcosa il piccione che presidia piazza del Duomo.

(Foto di Laura Lento)