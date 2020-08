Per gli italiani il coprifuoco e la mascherina anche all’aperto, ma i migranti possono andare dove vogliono, fare quel che vogliono e della mascherina neppure l’ombra (Video)

Lampedusa – La corda sta per spezzarsi. Nelle Langhe amano ripetere che “Chi troppo tira s’cianca la fila” e qui la fila sta per s’ciancarsi davvero. Mentre l’ineffabile premier toglie potere alle Regioni e va avanti a colpi di Dpcm – che sono illegali -, costringendoci al distanziamento, alla mascherina dentro e fuori, ed ora al coprifuoco, i migranti provenienti da oltremare arrivano come turisti con infradito ai piedi e se ne fregano delle norme che noi italiani siamo obbligati a rispettare, anche perché nessuno gli dice niente. Ne sono sbarcati anche oggi e noi abbiamo il video di quello che hanno fatto nel tardo pomeriggio: ballano, cantano e fanno casino chissà fino a quando senza mascherina e senza aver fatto il tampone. Tutto ciò mentre nessuno gli dice niente. Guardate che schifo.

Quello che il governo e le TV di regime nascondono: (#risorseINPS) clandestini scaricati in Italia fanno festa. Cantano, danzano e minacciano: "Nessuno ci manderà via dall'Italia!" Tutti uomini muniti di smartphone per farsi i selfie. Questi scappano dalla galera. #RadioSavana pic.twitter.com/YMWlAR4yOO — RadioSavana (@RadioSavana) August 16, 2020