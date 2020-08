Teppisti disseminano la strada di chiodi: automobilisti appiedati

Mornese – Dal profilo facebook del Comune di Mornese si viene a sapere che alcuni balordi nella serata di ieri hanno disseminato le strada per Bosio e per Montaldeo di chiodi ritorti a due punte evidentemente per far sì gli automobilisti in transito forassero almeno una gomma. E così è stato e sui social sono girate le foto delle forature. Il profilo Facebook del Comune di Mornese ha messo in guardia tutti, invitando a prestare la “massima attenzione”. Si sono attivati i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per assicurare i colpevoli dell’atto vandalico alla giustizia. Speriamo che li trovino e che i giudici stavolta siano severi. La strada è stata pulita e resa percorribile dai netturbini del Comune di Mornese.