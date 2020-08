Tribunale Usa rifiuta richiesta Gm di riapertura caso contro Fca per corruzione

Detroit (Usa) Reuters – Un giudice federale di Detroit ha rifiutato la richiesta, avanzata da General Motors Co di riaprire il procedimento contro Fiat Chrysler Automobiles (Fca), accusata di presunta corruzione.

Il giudice distrettuale Usa Paul Borman ha detto che “le nuove prove sono troppo deboli per garantire la riapertura del caso”.

Gm aveva dichiarato di essere in possesso di nuove informazioni relative a conti stranieri utilizzati nel presunto schema di corruzione che vedrebbe coinvolti Fca e i leader del sindacato United Auto Workers (UAW).

Fiat Chrysler ha paragonato il filing di Gm a “una pellicola di spionaggio di bassa qualità, piena di accuse infondate”.

General Motors ha detto che farà ricorso contro la decisione.