Video verità di una siciliana che non ne può più. Oggi Conte ha imposto alle Regioni il coprifuoco dopo le 18: il virus come Dracula, si scatena solo all’imbrunire!

di Andrea Guenna – Noi di Alessandria Oggi pubblichiamo solo notizie vere e circostanziate e, se un fenomeno si ripete, cerchiamo di pubblicare solo il necessario per non creare allarme sociale. Ma qui non si tratta più di pubblicare solo il necessario perché, credetemi, la situazione a Lampedusa e in Sicilia è drammatica e nessuno di noi, in quanto italiano, può dimenticarsi dei nostri fratelli siciliani. Dobbiamo fare qualcosa, ciascuno per la sua parte, ma questi governanti devono rendersi conto che:

non si può andare avanti così, con Dpcm perché non hanno valore di legge; tuttavia, nella confusione generale, per la convinzione di molti che abbiano valore di legge, ci obbligato ad un’eterna quanto inutile quarantena; non si può andare avanti così, con proroghe su proroghe dello stato di emergenza perché è chiaramente una presa in giro che gli italiani non meritano; non si può andare avanti così, coi migranti – che non sono sempre dei gentleman – che pisciano per la strada, si masturbano sulle spiagge, mangiano i gatti e i cani, aggrediscono gli italiani, stuprano, rubano, spacciano e chi più ne ha più ne metta; non si può andare avanti così, con un governo totalmente delegittimato dagli ultimi sondaggi ma soprattutto dai risultati delle europee e delle amministrative; non su può andare avanti così, con un premier che si diverte a fare il piccolo dittatore e dimentica troppo spesso che non l’ha eletto nessuno ed è lì solo perché garante verso i poteri forti di un governo Pd-5Stelle che la maggioranza degli italiani non vuole più; non si può andare avanti così, con una nazione alla canna del gas, con un Pil precipitato del 9%, col turismo in ginocchio e un terzo delle attività destinato a chiudere; non si può andare avanti così, con le forze dell’ordine che devono subire le arroganti provocazioni di questi migranti arrivati perfino a minacciare una guardia giurata con un coltello nel Duomo di Milano.

Oggi dall’incontro governo-regioni è scaturito l’ennesimo mostro giuridico, cioè il solito Dpcm che prevede la chiusura totale delle discoteche, che, evidentemente, per l’esecutivo rappresentano il pericolo pubblico numero uno: e quindi sono state sospese tutte le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Inoltre non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali: ciò significa che i governatori non possono far altro che subire le decisioni imposte dall’alto in assenza totale di leggi! Ma non è tutto, perché è stato anche ordinato di istituire l’obbligo del coprifuoco dalle 18 alle 6 sull’intero territorio nazionale e di utilizzare la mascherina anche all’aperto. Il che, tradotto, significa che il virus è come Dracula, aggredisce la gente solo al calar del sole.

Siamo alla pazzia criminale, al delirio di onnipotenza.