Achtung! In arrivo qui da noi altri migranti da Lampedusa

Lampedusa – In due giorni, sabato e domenica, sono arrivati complessivamente 728 clandestini a Lampedusa: 387 ieri e 341 il giorno precedente. La Prefettura di Agrigento, d’intesa col Ministero, è pronta a trasferire un cospicuo numero di extracomunitari e alleggerire così le presenze all’hotspot siciliano. La struttura di prima accoglienza è in tilt: sta accogliendo più di mille clandestini. Per oggi – secondo quanto confermato dalla Prefettura – è previsto il trasferimento, con traghetti e motovedette, di un minimo di 200 ad un massimo di 300 tunisini destinati alle strutture di Piemonte, Calabria e Campobasso.