Ai domiciliari il boss delle bancarelle di Porta Palazzo, tornato subito a minacciare e a comandare

Torino – Era stato arrestato nella notte tra il 3 e il 4 agosto per lesioni ed estorsioni a un facchino concorrente, “colpevole”, ai suoi occhi, di aver montato una bancarella di frutta e verdura nella “sua zona”.

Dopo dieci giorni di cella il giudice gli ha concesso gli arresti domiciliari. E così lui, Khalil Qahir, 36 anni, marocchino, commerciante ambulante, considerato il “re dei facchini” del mercato di Porta Palazzo, avrebbe interpretato quella scarcerazione come un nulla osta di impunità.

Tornato in quella piazza che considera “sua”, ha così ricominciato a dispensare minacce al rivale arrivando anche ad urlargli: “tu non devi più venire a lavorare a Porta Palazzo, perché adesso sono libero e tu non puoi più lavorare”.

Un nuovo, grave, episodio che gli è costato una seconda denuncia presentata l’altro ieri ai Carabinieri di Dora Vanchiglia da un facchino di origini tunisine di 37 anni.

Contro di lui, Khalil Qahir si era già scagliato due settimane fa, rincorrendolo per tutta la piazza e colpendolo con una chiave svita bulloni. La scena era stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di Porta Palazzo. A seguito di quell’aggressione, i poliziotti del commissariato avevano arrestato l’ambulante marocchino. In realtà, già in passato era stato indagato e condannato per violenze legate al racket dei banchi: il pagamento in nero dei servizi di montaggio e smontaggio delle bancarelle. Un business che frutta ogni giorno denaro fresco, e in fondo fatica, per chi ci lavora. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori il commerciante marocchino controllerebbe una trentina di banchi che gli frutterebbe un buon giro d’affari. Che lui difende strenuamente dalle “intrusioni” di nuovi lavoratori, per lo più disperati. Anche con la forza, a giudicare dalle dinamiche della piazza.

Il tunisino minacciato ha, infatti, raccontato agli agenti che il “boss” Qahir, nonostante gli arresti domiciliari, si sarebbe presentato a Porta Palazzo a bordo della sua Audi grigia, mentre lui stava lavorando alla sistemazione di un banco e gli avrebbe detto di non farsi più vedere da quelle parti perché altrimenti gli avrebbe fatto qualcosa di brutto. Lui, terrorizzato, si è chiuso in casa e adesso non sa più cosa fare.

Ma il “re dei facchini” non sarebbe infatti nuovo a episodi del genere. Più di una volta è stato visto, a Porta Palazzo, maltrattare agenti della polizia municipale, durante i controlli dell’area mercatale. E per i suoi atteggiamenti minacciosi è stato denunciato. La polizia, dopo l’aggressione filmata dalle telecamere, ha raccolto nei giorni scorsi le testimonianze di altre vittime: addetti alla pulizia della piazza, ambulanti, facchini delle fazioni rivali.

La nuova denuncia presentata dal facchino tunisino, se confermata da ulteriori accertamenti, potrebbe integrare un’ipotesi di evasione.