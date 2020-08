Da Amag Reti Idriche: perfettamente potabile l’acqua di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello

Con riferimento alle allarmanti notizie pubblicate nei giorni scorsi da un giornale locale, precisiamo che, in base ai referti delle acque potabili e ai parametri Pfas a noi pervenuti dall’Asl il 10.08.2020, nei pozzi di attingimento di acqua potabile del Comune di Alessandria non sono state riscontrate neppure tracce delle sostanze in oggetto.

Rilevato che la rete idrica dei Comuni di Pietra Marazzi e Montecastello è interconnessa, seppur passivamente dal punto di vista idrico con la rete del Comune di Alessandria, comunichiamo che Amag Reti Idriche ha provveduto autonomamente ad effettuare controlli analitici sui campioni di acqua potabile prelevati nella rete dei Comuni suddetti, in data 13.07.2020.

Al fine di avere un rapporto di prova il più autorevole possibile abbiamo affidato ad Arpa Veneto l’incarico di effettuare i controlli analitici in virtù dell’esperienza maturata in merito e in considerazione del fatto che la Regione Veneto ha già legiferato in materia di limiti di Pfas.

Dai referti analitici si evince che i livelli di Pfas rientrano nei limiti legiferati dalla Regione Veneto, ed evidenziamo che, per quanto riguarda il Pfba e il C6O4 non risultano presenti tracce nella rete di distribuzione. Risultano tracce di Pfoa per un valore di 0,011 microgrammi/litro a fronte di un valore limite previsto dalla Regione Veneto di 0,09 microgrammi/litro per la sommatoria di Pfoa e Pfos.

Alfonso Conte

Amministratore Unico Amag Reti Idriche